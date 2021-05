Chiarimenti sull’appartenenza politica del gruppo consiliare di maggioranza “Uniti per Valguarnera”

In merito all’articolo pubblicato nei giorni scorsi, sul sito di una testata giornalistica locale, il Consigliere comunale Antonino Draià, Capogruppo del gruppo consiliare “Uniti per Valguarnera”, riferisce quanto segue :

“Per dovere di correttezza e di trasparenza, comunico che il gruppo consiliare “Uniti per Valguarnera”, composto dai Consiglieri comunali Draià, Auzzino, Bonanno, Scozzarella e Telaro, non è ad oggi espressione di nessun partito o movimento politico. Preciso inoltre che qualora un componente dovesse aderire ad un qualsiasi partito o movimento politico, lo stesso procederà dichiarando ufficialmente in Consiglio comunale la propria adesione. Colgo l’occasione per confermare, unitamente ai gruppi di maggioranza “UDC” e “Diventerà Bellissima”, il nostro totale sostegno al Sindaco Draià, continuando a collaborare nell’esclusivo interesse dell’intera cittadinanza”.

Il Capogruppo di “Uniti per Valguarnera”

Antonino Draià.