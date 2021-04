Troina – L’approvazione del bilancio consolidato 2019 in consiglio comunale

Convocata dal presidente del consiglio comunale Walter Giuffrida per lunedì 26 aprile, alle ore 19.00, la prossima seduta del consesso civico che, in ottemperanza al decreto normativo sul contenimento del contagio da Covid-19, si svolgerà online, in modalità di audio-video-conferenza e diretta streaming, dall’aula consiliare del palazzo municipale.

Otto i punti di trattazione all’ordine del giorno: lettura ed approvazione verbali della seduta precedente; approvazione del bilancio consolidato 2019; regolamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi comunali; designazione dei componenti del comitato di indirizzo e vigilanza strategica della società in house “Troina Ambiente srl”; autorizzazione all’emissione della bolletta di acconto TARI 2021; intitolazione del largo riqualificato, tra il piazzale Lazio ed il Convento di Sant’Agostino, al sacerdote ed arciprete troinese Francesco Tonio Calabrese (1930-2018); intitolazione del largo riqualificato adiacente alla via Piersanti Mattarella alle vittime sul lavoro della Diga Ancipa ed istituzione della Giornata in memoria delle vittime sul lavoro della Diga Ancipa; modifica della convenzione tra Irccs Associazione Oasi Maria Santissima Onlus, Oasi Maria Santissima srl a Socio Unico e Comune di Troina per la ripartizione delle spese di funzionamento del corso universitario di “Terapia occupazionale”.