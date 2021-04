Covid-19, Piazza Armerina: la curva dei contagi dall’inizio dell’anno.

Tempo di lettura stimato: < 1 minuto

La curva dei contagi a Piazza Armerina mostra un trend in discesa nonostante i dati relativi agli ultimi giorni che registrano una certa recludescenza. Bisogna comunque continuare a mantenere alta l’attenzione perché, come è accaduto in questi giorni, basta una semplice riunione di famiglia o con gli amici per rilanciare l’azione del virus. Importante, se non fondamentale, diventa a questo punto vaccinarsi contro il covid-19 utilizzando tutti i vaccini a disposizione compreso l’Astrazeneca che, come afferma l’EMA (European Medicines Agency ), è sicuro ed efficace.