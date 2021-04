ASP Enna. Prestazioni cardiologiche per esterni all’Umberto I

Tempo di lettura stimato: < 1 minuto

“I cardiologi in servizio presso l’Umberto I di Enna sono stati utilizzati presso i reparti Covid. Le attività routinarie, in primis quelle ambulatoriali per esterni, hanno subito nei mesi della pandemia un rallentamento”, afferma il Direttore U.O.C. Cardiologia-Utic, Dott. Calogero Vasco. Già nel mese di marzo, però, le attività di reparto hanno avuto un incremento. “Agli ambulatori di Cardio-oncologia ed elettrofisiologia (mai sospesi), di ecografia vascolare, si è aggiunto l’ambulatorio di Cardiologia nucleare (miocardioscintigrafie) svolto in collaborazione con i colleghi della unità operativa di Medicina nucleare.”

Ad aprile riapriranno gli ambulatori di ecocardiografia colordoppler per adulti, l’ambulatorio dello scompenso cardiaco e quello di Cardiologia Pediatrica dedicato ai piccoli pazienti. “Riapriamo con soddisfazione, entusiasmo e volontà”, sottolinea il dr. Vasco. “Siamo contenti di poter riprendere il consueto rapporto con tutti i nostri pazienti ai quali , in tutti questi mesi, avremmo voluto prestare maggiori attenzioni”