Concorso regionale Morgantinon olio Evo. Ultimi giorni per partecipare alla IX edizione

Un appuntamento oramai irrinunciabile per il comparto olivicolo siciliano. Nonostante le difficoltà legate alla pandemia anche quest’anno è partita l’organizzazione, nel rispetto delle misure anticovid, della IX edizione di Morgantinon, l’unico concorso regionale dedicato agli oli Evo Sicilia. Le aziende che intendono partecipare dovranno presentare i campioni di olio entro il 9 aprile. Ad organizzare come si consueto il concorso è l’Ente di Sviluppo Agricolo, attraverso la Sopat di Valguarnera in collaborazione con l’assessorato regionale all’Agricoltura, il Libero Consorzio Comunale di Enna e il comune di Aidone. Anche quest’anno i partecipanti avranno l’opportunità di usufruire di un servizio gratuito che riguarda l’analisi chimica e sensoriale dei campioni oltre che l’assistenza tecnica. E’ una competizione che vede i produttori siciliani impegnati nella valorizzazione degli oli d’eccellenza, esaltandone la tipicità, espressione dell’agro biodiversità siciliana. Il concorso è anche l’occasione per promuovere il legame tra le produzioni agroalimentari, l’ambiente e il patrimonio artistico culturale del territorio. Il Concorso rientra tra le iniziative regolamentate dall’accordo di collaborazione tra l’Esa e il Libero Consorzio Comunale che prevede tra l’altro anche la messa in rete per la valorizzazione dei due campi di conservazione della biodiversità olivicola, Zagaria e Carboj. I produttori interessati dovranno compilare una scheda di partecipazione scaricabile dal sito www.entesviluppoagricolo.it ​