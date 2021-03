Le imprese CNA a fianco del centro antiviolenza DonneInsieme “Sandra Crescimanno”

Da oggi, 8 marzo “festa della donna”, le imprese del Benessere CNA saranno un punto di riferimento del centro antivionenza DonneInsieme “Sandra Crescimanno”.

Presso le sale di acconciatura ed estetica delle imprenditrici e degli imprenditori associati ed associate alla CNA le clienti potranno trovare, infatti, i contatti per ricevere informazioni e mandare le richieste di aiuto allo sportello Antiviolenza dove troveranno sostegno legale e psicologico gratuito.

Le Estetiste e gli acconciatori hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa.

“L’8 marzo è una data simbolica ma questa è una iniziativa che vale ogni giorno” – così Paola Panvini, portavoce delle estetiste CNA “Oggi la vera emergenza si consuma nel silenzio tra le mura domestiche e noi vogliamo essere d’aiuto a rompere questa barriera”

“La rappresentanza non distingue più tra barbieri e parrucchiere per donne”. – dichiara Patrizio Scarentino portavoce degli acconciatori – “Anche nella lotta contro la violenza sulle donne non devono esistere distinzioni perché è una battaglia che interessa tutta la società e non un genere in particolare.”

ricordiamo il numero gratuito antiviolenza donne 1522