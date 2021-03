Questa mattina il presidente della Regione, Nello Musumeci, in visita ad Aidone e Piazza Armerina

Il presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, sarà in visita questa mattina ad Aidone e Piazza armerina dove verrà ricevuto nei rispettivi municipi. La visita del presidente permetterà ai sindaci di avanzare una serie di richieste finalizzate al rilancio economico dei territori, uniti soprattutto da una forte vocazione turistica. Musumeci arriverà ad Aidone per poi spostarsi in tarda mattinata a Piazza Armerina.