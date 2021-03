Agira – Gruppo di opposizione richiede incontro sul PRG.

Con un nota inviata all’ Assessore all’ Urbanistica, al dirigente del settore Tecnico, al presidente del Consiglio Comunale e al segretario comunale il Capogruppo dell’ opposizione Luigi Manno ha richiesto un incontro sul P.R.G. Manno nella nota evidenzia come in occasione di un recente punto all’ ordine del giorno sul tema, promosso dal gruppo di opposizione, si era manifestata la necessità da parte dell’ Amministrazione Comunale, della Presidenza del Consiglio e del Dirigente dell’ Ufficio Tecnico di fornire maggiori ragguagli burocratici e tecnici ai consiglieri comunali sulla tematica del il P.R.G. “Adesso – ha scritto Manno – rilevato l’ importanza che riveste il P.R.G per lo sviluppo della nostra comunità sotto il versante urbanistico e sociale e ravvisata l’ esigenza di evitare ulteriori ritardi sulla specifica materia di competenza del Consiglio Comunale si richiede in tempi brevi la convocazione di un incontro aperto a tutti i Consiglieri Comunali per conoscere gli aspetti tecnici, gli adempimenti e l’iter in corso del P.R.G, in caso di eventuali ritardi ci si riserva di richiedere l’ intervento degli organi regionali preposti in via sostitutiva”.