IL sindaco di Piazza Armerina in quarantena. La compagna Federica è risultata positiva. La situazione covid.

Tempo di lettura stimato: 2 minuti

E’ stato lo stesso sindaco di Piazza Armerina a rendere nota ieri sera la positività al test del covid 19 della sua compagna Federica. “Ventisei i soggetti covid positivi a Piazza Armerina – ha spiegato Nino Cammarata – stasera mi vieni un poco più difficile purtroppo a dirlo perché la cosa mi vede coinvolto direttamente. Abbiamo un soggetto guarito ma purtroppo abbiamo un positivo, nello specifico è la mia compagna che oggi è risultata, dopo aver eseguito un tampone molecolare, positiva. Da quando è arrivata la comunicazione sono in isolamento e ho già effettuato un tampone di cui attendo l’esito”. Rivolgiamo al sindaco e alla sua compagna l’augurio di potersi presto lasciare alle spalle questo difficile momento.

La situazione covid a Piazza Armerina sembra da qualche giorno restare stabile, dopo l’impennata alimentata in parte dalle festività natalizie, la curva dei contagi è scesa gradatamente e la situazione pare in questi giorni essere tornata sotto controllo anche se, come dimostrano le cronache, non bisogna ancora abbassare le difese. Rimane indispensabile mantenere alto il livello di guardia rispettando il distanziamento sociale e l’uso delle mascherine.

La comunità piazzese, come tutte le comunità del mondo, appare comunque tramortita dai lunghi mesi di isolamento forzato e dalle limitazioni di tutte quelle attività socializzanti di cui solo oggi ci rendiamo conto quanta importanza abbiano nella nostra vita. Alcuni anni fa realizzai un video in cui mi lamentavo del fatto che i piazzesi avessero perso l’abitudine di uscire per strada e, come accadeva alcuni decenni addietro, di frequentare la piazza Generale Cascino per il classico”struscio”, consuetudine che aveva una importantissima funzione comunicativa e socializzante . Oggi siamo più o meno chiusi nelle nostre abitazioni, comunichiamo con i social o usiamo il supermercato per scambiare piccole e timorose conversazioni, speriamo che il dopo-covid ci faccia riscoprire il piacere di stare insieme alla gente, di guardare negli occhi le persone e di riappropriarci di spazi condivisi.

Nicola Lo Iacono