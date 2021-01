Agira: consigliere Manno: “Predisporre validi progetti su viabilità e infrastrutture”

Tempo di lettura stimato: < 1 minuto

In occasione della recente visita dell’ Assessore Regionale alle Infrastrutture On. Marco Falcone (nella foto a sinistra) ad Agira , il capo gruppo della minoranza consiliare Luigi Manno ha evidenziato all’ Assessore l’ importanza di alcuni progetti già finanziati per Agira, progetti utili per il completamento viario e per la valorizzazione del centro storico. Manno, nel portare i saluti da parte del gruppo di minoranza composto dai consiglieri Gagliano, Casullo e Manuele ha richiesto alcune informazioni sui prossimi bandi regionali e sull’ importanza di sostenere l’ edilizia popolare per le fasce più deboli della popolazione spesso prive di un’ adeguata abitazione, inoltre ha colto l’ occasione per evidenziare l’ importanza storica e architettonica del castello di Agira e degli edifici di culto.

“Ho colto nell’ Assessore Regionale – ha detto il consigliere Luigi Manno – una particolare sensibilità nei confronti dell’ importanza delle infrastrutture come elementi fondamentali per lo sviluppo del territorio, occorre lavorare in sinergia con la Regione e predisporre validi progetti nell’ ottica di una programmazione volta a promuovere la valorizzazione dei nostri beni monumentali e la loro piena valorizzazione, in tal senso il consiglio comunale ha un ruolo importante sulla programmazione degli interventi”. Durante l’ incontro Manno ha richiesto informazioni anche sul completamento della strada che congiunge Agira con Gagliano Castelferrato e sui lavori in corso sulla strada provinciale che congiunge Agira con lo svincolo autostradale. “Occorre migliorare la viabilità delle aree interne – ha concluso Manno – per evitare sottosviluppo e isolamento.”