Ci ha lasciati il dott. Salvo Sinagra. Piazza Armerina perde un altro grande uomo di cultura

Tempo di lettura stimato: < 1 minuto

Ci ha lasciato l’amico Salvatore Sinagra con cui abbiamo condiviso diversi momenti di vita. Salvo era una persona speciale, di quelle che arricchiscono l’esistenza degli altri, per questo spesso lo avevamo voluto partecipe della nostre iniziative dedicate alla divulgazione culturale. Grazie Salvo per tutto quello che hai fatto per Piazza Armerina. Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia.

Lo ricordiamo così.