Piazza Armerina – I consiglieri Filetti e Anzaldi aderiscono a Fratelli D’Italia

COMUNICATO STAMPA FDI

Il commissario Comunale Prof. Cipriano Fernando, a seguito di numerosi confronti avvenuti con i Consiglieri Comunali Aura Filetti e Mauro Anzaldi, comunica con orgoglio a tutti i simpatizzanti del partito Fratelli d’Italia l’adesione dei due Consiglieri all’interno del partito stesso.

Con tale atto si intende porre fine ad ogni futile polemica posta in essere da pseudo­simpatizzanti del partito Fdl. Si augura che tutto torni alla normalità e che qualche dissapore rientri.

Tutti i passaggi sono stati avallati dal Commissario Provinciale Carmelo Barbera che ha condiviso sia l’ingresso dei due consiglieri ,che l’operato del Commissario Cipriano al quale rinnova la piena fiducia e augura buon lavoro.

Il commissario trascrive di seguito la dichiarazione ufficiale dei Consiglieri Comunali Filetti e Anzaldi: “La missione che ci aspetta è di essere impegnati sempre più in tutti i contesti senza rinnegare il PROGRAMMA politico sposato durante le ultime elezioni amministrative, cercando piuttosto di potenziarlo ulteriormente, integrandolo con le idee e le proposte del partito, in vista delle prossime sfide sociali che la Città si prepara ad affrontare anche alla luce della difficile situazione economica/finanziaria in cui la stessa versa da anni ed inasprita dalle ultime vicende sanitarie.

(Nella foto il consigliere Anzaldi)