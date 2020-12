ASP Enna. Servizio psicologico di supporto alle attività di assistenza connesse al Covid19.

Mentre continua a rimanere stabile il dato dei ricoveri con incremento del numero dei pazienti dimessi, parte il servizio di supporto psicologico. L’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna ha reclutato, con contratto libero professionale, n. 48 professionisti tra Psicologi e Psicoterapeuti per il supporto psicologico telefonico rivolto ai soggetti in quarantena o in isolamento domiciliare , e per il supporto psicologico al personale medico, sanitario e infermieristico dedicato alle attività di assistenza Covid19. Psicologi e Psicoterapeuti, dopo uno stage di formazione, sono già operativi coprendo le necessità dei quattro Distretti Sanitari appartenenti all’ASP di Enna.

Tutti i soggetti positivi, presenti nell’anagrafica Covid19, saranno contattati telefonicamente e riceveranno supporto psicologico telefonico giornaliero fino alla fine quarantena o isolamento. Ascoltare i bisogni e rispondere alle possibili problematiche di ordine psicologico e psicosociale integrano e completano l’offerta sanitaria: cura medica e psicologica per garantire la salute mentale dei cittadini. Per il servizio di supporto alle attività di assistenza connesse al Covid19, come strumento di lavoro, verrà utilizzata una scheda di triage psicologico, finalizzata alla raccolta di informazioni utili a impostare un primo colloquio psicologico e a effettuare, nel tempo, il monitoraggio dello stato di salute della persona contattata e a migliorare le modalità di supporto dei servizi sanitari. Per questo servizio innovativo, l’ASP di Enna e l’Università degli Studi di Enna Kore collaboreranno per analizzare i risvolti psicologici e psicosociali del fenomeno Covid19 e come questi hanno impattato sulla comunità