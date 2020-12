Enna – Rissa e minacce: quattro persone denunciate dalla polizia

La Squadra Mobile e la Sezione Volanti della Questura di Enna hanno deferito all’Autorità Giudiziaria quattro ennesi, tra i 27 e i 41 anni, per detenzione illegale di armi e munizioni, possesso di stupefacenti, rissa e minacce gravi. Gli agenti erano intervenuti per sedare una rissa tra vicini e avendo raccolto una testimonianza, in base alla quale uno dei protagonisti della disputa aveva mostrato una pistola minacciando di usarla, hanno proceduto a delle perquisizioni ritrovando un’arma legalmente dichiarata ma munizioni detenute illegalmente. Uno degli altri partecipanti alla rissa è stato trovato in possesso di un coltello e di marijuana per uso personale, pertanto veniva deferito per porto abusivo di armi e segnalato all’Ufficio Territoriale del Governo per la droga. Sequestrate tutte le armi comprese quelle detenute legalmente dal padre di uno dei partecipanti alla rissa.

