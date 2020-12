Troina – Riapre il mercato settimanale

Tempo di lettura stimato: < 1 minuto

L’amministrazione di Troina informa

A partire da sabato 5 dicembre prossimo riapriranno il mercato settimanale in via Donatori del Sangue e quello contadino all’interno del Loggiato di Sant’Agostino. Lo dispone un’ordinanza del sindaco Fabio Venezia con la quale, in seguito alla sensibile riduzione dei casi di contagio al Covid-19 registratasi in città ed alle numerose sollecitazioni degli operatori commerciali e delle associazioni di categoria, si revoca la precedente di chiusura, emanata l’11 novembre scorso.