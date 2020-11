Piazza Armerina – Nominato il nuovo assessore al Bilancio. E’ Giuseppe Interlicchia, ragioniere capo a Valguarnera

Tempo di lettura stimato: < 1 minuto

Il dott. Giuseppe Interlicchia è il nuovo assessore comunale con delega al bilancio e tributi. Lo ha comunicato questa sera il sindaco di Piazza Armerina, Nino Cammarata. “Questa scelta che ricade su un giovane professionista oggi ragioniere capo al comune di Valguarnera Caropepe – afferma il sindaco – nasce dall’intesa e dalla volontà politica dei gruppi consigliari di maggioranza, nel momento in cui si rende necessario dare attuazione al risanamento economico e finanziario dell’ente. La giunta ha già approvato, nei giorni scorsi, il piano stabilmente riequilibrato che a breve approderà in consiglio comunale. Interlicchia è un assessore tecnico aduso alla politica, che saprà dare un ulteriore impulso all’azione amministrativa in un settore strategico”.