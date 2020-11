Regalbuto: attività di laboratorio individuale di riciclo creativo

Nella settimana europea per la riduzione dei rifiuti – SERR2020 – che ci ha visto partecipi sin dai primi anni con un coinvolgimento generale della comunità, quest’anno, nell’anno del Covid, ricordo a tutti l’importanza di una corretta raccolta differenziata, di non gettare rifiuti in giro e di rispettare l’ambiente, l’unico vero patrimonio che lasceremo ai giovani di questa terra. In questa settimana dedicata al tema della riduzione dei rifiuti saranno svolte attività di laboratorio individuale di riciclo creativo e momenti di sensibilizzazione in DAD con i ragazzi della scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado dell’I.C. “G.F Ingrassia”.

Che l’insegnamento dei ragazzi sia monito anche per gli adulti (che sono quelli che becchiamo con le telecamere nascoste a gettare rifiuti in giro!) Al link sotto trovate tutti i video realizzati a Regalbuto da @Vito D’Agostino Wedding stories per SAES Regalbuto, grazie al finanziamento del CONAI per la promozione della Raccolta differenziata

