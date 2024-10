Neutralizzazione di una bomba d’aereo a Regalbuto: operazione congiunta delle forze di polizia

In contrada Freschia, nel comune di Regalbuto (EN), un’importante operazione di sicurezza si è svolta per la neutralizzazione di una bomba d’aereo risalente alla Seconda Guerra Mondiale. L’ordigno, una bomba da 250 libbre (circa 113 kg, di cui 54 kg di esplosivo), è stato ritrovato in cattive condizioni, richiedendo l’intervento congiunto delle Forze di Polizia e dei militari del 4° Reggimento Genio Guastatori di Palermo, con il coordinamento della Prefettura di Enna.

Intervento e misure di sicurezza

Per garantire l’incolumità pubblica, è stata evacuata un’area di 360 metri dalle abitazioni circostanti. La Polizia di Stato ha istituito sei posti di blocco, chiudendo le vie d’accesso e predisponendo un COC sanitario presso un campo base a Regalbuto. Le operazioni di neutralizzazione dell’ordigno sono state svolte utilizzando sistemi robotizzati a distanza per minimizzare i rischi. Dopo la messa in sicurezza, l’ordigno è stato trasferito in una cava ad Agira per la bonifica finale. L’intervento è parte di un impegno più ampio dell’Esercito che, solo nel 2024, ha bonificato 308 residuati bellici in tutta la Sicilia.