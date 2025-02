Nuovo sportello CUP al Poliambulatorio di Regalbuto: l’ASP di Enna amplia i servizi sanitari

A partire dall’11 febbraio 2025, il Poliambulatorio di Regalbuto ospiterà un nuovo sportello C.U.P. (Centro Unico di Prenotazione), grazie alla riorganizzazione del personale amministrativo dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna. Il servizio sarà attivo ogni martedì e giovedì, dalle ore 8:30 alle 12:30, con l’obiettivo di garantire un accesso più agevole ai cittadini, riducendo la necessità di spostamenti per le prenotazioni sanitarie.

Un servizio più vicino ai cittadini

L’iniziativa rientra in un più ampio programma di potenziamento dei servizi sanitari territoriali, volto a migliorare la fruibilità delle prestazioni per l’utenza. Oltre alla prenotazione delle visite, gli utenti potranno effettuare il pagamento del ticket direttamente in loco tramite POS e ricevere assistenza personalizzata da parte di operatori esperti.

Le dichiarazioni della Direzione

Il Direttore Generale dell’ASP di Enna, Mario Zappia, ha evidenziato come l’obiettivo primario sia quello di «offrire un servizio di prossimità, evitando ai cittadini spostamenti disagevoli». Il Direttore Sanitario Emanuele Cassarà ha ribadito la soddisfazione dell’Azienda per il nuovo servizio, sottolineando che «questa iniziativa fa parte dell’impegno concreto per il miglioramento dell’offerta sanitaria sul territorio».

Altri canali di prenotazione

Restano invariati gli altri strumenti di prenotazione: il servizio CUP online accessibile dal sito www.aspenna.it* e il call center, attivo ai numeri **0935-520810** e *800679977. L’apertura dello sportello fisico rappresenta un ulteriore passo avanti per ottimizzare i servizi sanitari e migliorare l’esperienza dei pazienti.