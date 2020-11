Attività di monitoraggio civico per gli studenti dell’Istituto Tecnico “S.Citelli” di Regalbuto

Tempo di lettura stimato: < 1 minuto

Il sindaco di Regalbuto, Francesco Bivona:

« È iniziato qualche giorno fa il laboratorio ASOC A Scuola di Open Coesione per gli studenti dell’I.T.C “S. Citelli” ( https://www.ascuoladiopencoesione.it/ ) . ASOC è un percorso didattico innovativo – promosso dal MIUR – finalizzato a promuovere e sviluppare nelle scuole italiane principi di cittadinanza attiva e consapevole, attraverso attività di ricerca e monitoraggio civico dei finanziamenti pubblici europei e nazionali. Lo abbiamo voluto con forza, perché è necessario che i cittadini prendano consapevolezza di ciò che viene finanziato ma sopratutto del processo che lo segue fino alla realizzazione dell’opera con una azione di monitoraggio.

Gli studenti – scrive il sindaco di Regalbuto Francesco Bivona – insieme agli insegnanti svolgeranno un’attività di monitoraggio civico su un progetto tra quelli finanziati a Regalbuto con i fondi delle politiche di coesione. Nei giorni scorsi, i ragazzi hanno scelto il progetto che sarà quello finanziato a Regalbuto dal Ministero dell’interno attraverso il PON LEGALITA’ per 500 mila euro, del campo di calcetto in zona Acquamara per il quale a breve partiranno i lavori. A seguirli nel percorso ci sarà l’Amministrazione Comunale e i volontari del Presidio Partecipativo del Patto di Fiume Simeto, partner territoriale della rete nazionale Amici di ASOC, con cui si stringe sempre più la continua collaborazione.

Per un processo della tanto richiesta TRASPARENZA, serve ancor prima consapevolezza e conoscenza di ciò di cui si parla, poiché vedo troppe persone collegate ma nessuno connesso»