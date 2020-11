Regalbuto: finanziamento per l’ampliamento del sistema di videosorveglianza

Tempo di lettura stimato: < 1 minuto

Il sindaco di Regalbuto, Francesco Bivona:

Sono stati affidati i lavori per l’ampliamento del sistema di videosorveglianza, finanziato dal Ministero dell’Interno e dal comune di Regalbuto, per un importo complessivo di 220 mila euro. Consegneremo i lavori nei prossimi giorni per far partire subito l’installazione dei moderni sistemi di videosorveglianza. Un intervento importante che renderà più sicuro il nostro comune con la piena collaborazione della Prefettura e delle Forze dell’ordine che ringrazio.