Piazza Armerina – Commemorazione dei defunti: necessario contingentare gli ingressi al cimitero.

Si avvicina la data della commemorazione dei defunti e sarebbe necessario a Piazza Armerina, vista la diffusione del Covid-19, contingentare l’ingresso ai cimiteri. Ci sembra una soluzione legata al buon senso che il sindaco Cammarata dovrebbe prendere per il bene della città in un momento in cui la situazione rischia di precipitare. Abbiamo avuto notizia oggi che a Troina il sindaco Venezia ha già emanato un’ordinanza con la quale obbliga i cittadini, nei giorni della ricorrenza, a non sostare all’interno del cimitero per più di 30 minuti e con la quale stabilisce che potranno accedere non più di 60 persone contemporaneamente. Fatte le debite proporzioni potrebbe essere realizzata la stessa cosa a Piazza Armerina. Mi rendo conto che per molti sarebbe un sacrificio, ma lasciare la totale libertà ai cittadini non potrà che produrre assembramenti e occasioni di contagio. E’ inutile chiudere scuole, chiedere sacrifici a bar, ristoranti e palestre se poi non si interviene in situazioni del genere.

Nicola Lo Iacono

Pubblichiamo qui l’ordinanza del sindaco di Troina, Fabio Venezia.

TROINA

In vista dell’approssimarsi della Commemorazione dei Defunti e dato il peggioramento della situazione epidemiologica, che ha fatto registrare anche in città diversi casi di positività al Covid-19, il sindaco Fabio Venezia ha emanato stamane un’apposita ordinanza, con nuove regole per l’accesso al cimitero e lo svolgimento dei funerali, volta a contrastare la diffusione del contagio del virus ed a tutelare la salute pubblica.

L’accesso al cimitero, nelle giornate di sabato 31 ottobre e domenica 1 e lunedì 2 novembre, avverrà secondo le seguenti modalità:

– l’apertura al pubblico, con orario continuato, è prevista dalle ore 8.00 alle ore 17.00;