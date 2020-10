21 ottobre 2018: due anni fa l’alluvione a Piazza Armerina

Un giorno particolare per Piazza Armerina. Era il 21 ottobre del 2018 quando un’alluvione

provocò diversi danni con frane e smottamenti in diverse zone della cittá. Fiumi d’acqua, fango e detriti, invasero diversi quartieri e allagando anche la zona centrali . La violenza della pioggia fece crollare il muro di una casa e tre tre persone furono salvate grazie all’intervento dei vigili del fuoco che riuscirono a liberarli dalle macerie. Diversi i danni in cittá e le situazioni a rischio. Una vettura rimase bloccata in un sottopasso allagato e un fulmine provocò un grosso incendio in uno dei capannoni di una ditta di prodotti edili che fu completamente distrutto.

David Cartarrasa

