Diventare “Tecnico della gestione energetica” per una valida opportunità di lavoro

“Il Tecnico della Gestione Energetica affronta le problematiche del bisogno energetico e gli aspetti legati alla produzione di energia anche in forme non tradizionali indicando le soluzioni più adeguate legate al risparmio energetico ed alla produzione di energia con fonti alternative. Elabora piani per la gestione e la manutenzione e innovazione di impianti per un uso razionale dell’energia e per la riduzione delle emissioni inquinanti. Opera nell’ambito di sistemi di gestione ambientale”. Questa rappresenta la definizione del tecnico di gestione energetica che nei prossimi anni sarà una figura professionale molto richiesta e che, par tale motivo, rappresenta una valida opportunità da non lasciarsi scappare da parte di chi cerca di entrare nel mondo del lavoro attraverso canali innovati e soprattutto ben remunerati.

Il corso si terrà nella vicina Caltagirone ed è organizzato dalla scuola di formazione professionale Eris, ovviamente sotto l’egida della Regione Siciliana. Ha la durata di 660 ore, è gratuito, prevede un rimborso giornaliero di 4 euro e stage nelle aziende del settore. Si acquisisce un’attestazione di alta professionalità. E’ indirizzato a disoccupati e inoccupati dai 18 ai 65 anni. Per informazioni è possibile chiamare il numero 095 433940. La richiesta di partecipazione deve pervenire entro il 30 ottobre.