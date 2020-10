Meteo: tempo più fresco a Piazza Armerina

Un saluto a tutti i lettori di Start News. Oggi, 15 ottobre, ci sarà un lieve rialzo termico nelle temperature massime, in serata il termometro tenderà a scendere bruscamente. Le piogge delle prime ore del mattino lasceranno spazio a qualche schiarita nella tarda mattinata. La temperatura toccherà i 20 gradi per poi iniziare a scendere verso gli 8 gradi in serata.

Venerdi 16 Ottobre

Sarà una giornata prevalentemente soleggiata

Temperature : T°MAX : 19°C – T°MIN : 7°C

Sabato 17 Ottobre

Giornata nuvolosa

Temperature : T°MAX: 18°C – T°MIN: 6°C freddo la sera

Domenica 18 Ottobre

Prevarrà il sole .

Temperature : T°MAX: 18°C – T°MIN: 8°C

A cura di

David Cartarrasa

Segui la mia pagina su Facebook