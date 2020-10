Altri due casi di Covid19 a Piazza Armerina. La polizia municipale intensifica i controlli.

E’ dovuta intervenire la polizia locale sabato scorso a Piazza Armerina per convincere i giovani che partecipano alla movida in piazza G.B. Giuliano a mantenere le distanze e ad indossare la mascherina. Molti nostri utenti ci chiedono perché ancora non siano state elevate delle multe a chi, non curante del pericolo che correre e che fa correre ad amici e parenti, si ostina a mantenere un atteggiamento il cui risultato è ormai sottolineato dai numeri che giornalmente il nostro sindaco comunica via Facebook. Altri due casi si sono aggiunti ieri sera a quelli segnalati in precedenza. “Ovviamente – ci fa sapere il sindaco Cammarata che abbiamo raggiunto telefonicamente – i controlli verranno intensificati anche perché la situazione è in continua evoluzione. Attualmente stiamo aspettando l’esito di altri campioni”.

La sensazione è che non si voglia infierire più di tanto con le salatissime multe che sono previste per chi non rispetta le regole e che per il momento la polizia locale si sia limitata a convincere i cittadini ad rispettare le norme, ma appare evidente che da un momento all’altro, se si dovesse aggravare la situazione, il ricorso a forme di dissuasione più drastiche sarebbe inevitabile.