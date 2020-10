Bonus Sicilia: l’on. Luisa Lantieri: “Il click day è stato un fallimento”

[Dichiarazione On. Luisa Lantieri]

Il click day è stato un fallimento. Un fallimento perché si traduce in un ulteriore smacco alle imprese siciliane già devastate dalla pandemia e dalle conseguenti misure. Ma anche un fallimento che ha palesato, se ce ne fosse bisogno, che in questo paese e in questa regione i livelli di digitalizzazione e informatizzazione rimangono inaccettabili. Un tema serissimo, su cui bisogna fare una riflessione molto profonda. Ma adesso l’emergenza richiede una priorità: trovare soluzioni rapide per aiutare le nostre imprese grazie a questa dotazione di 125 milioni di euro. Una cifra che, si badi bene, non permetterà di lasciarci alle spalle la devastazione subita dal nostro tessuto imprenditoriale, ma quanto meno servirà a contenere, anche in minima parte, i danni causati dal Covid-19.