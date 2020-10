IRCCS oasi di Troina: al via prestazioni ambulatoriali

Da ieri pomeriggio, cinque ottobre, l’Irccs Oasi di Troina ha riavviato anche la graduale ripresa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale la cui erogazione era stata bloccata il 9 marzo scorso, come ulteriore misura per la prevenzione e il contenimento del SARS-CoV-2. Dopo una prima fase di avvio dei nuovi ricoveri, dal 29 giugno scorso, le operazioni di ristrutturazione degli ambienti hanno permesso di ricoverare un numero sempre più crescente di utenti; attualmente si registrano 230 persone ricoverate, mentre nuove operazioni di riconfigurazione della struttura sono in corso per assicurare il normale utilizzo dei 352 posti letto autorizzati per l’IRCCS. L’Istituto riparte dunque anche con le visite specialistiche, esami diagnostici ed esami di laboratorio. Unica apertura posticipata quella relativa ad ambulatori che, per la loro ubicazione, non garantiscono livelli di sicurezza Covid-19 ottimali, sono però in studio una serie di soluzioni.

Modalità di prenotazione e accesso:

Gli utenti dovranno prenotare la prestazione ambulatoriale telefonicamente al numero 0935/936733 dalle ore 09:00 alle ore 13:00

Durante il colloquio telefonico con l’operatore dell’Istituto verrà definita:

– l’identificazione del paziente fruitore della prestazione e la registrazione della richiesta;

– l’indicazione dell’orario e del giorno della visita;

– tutta una serie di informazione sulle principali indicazioni da osservare per l’accesso in Istituto e durante tutto il tempo di permanenza.

Da tenere presente che l’accesso all’ambulatorio, nel giorno e nell’orario concordato, è consentito solo al paziente fruitore della prestazione, fatte salve le situazioni di non autosufficienza o per i bambini, per i quali è ammessa la presenza di un solo accompagnatore.

Le prestazioni ambulatoriali attive nella Domus Mariae (ingresso via Conte Ruggero) previo appuntamento sono:

laboratorio analisi da lunedì a venerdì dalle ore 07.30 alle ore 09.00; da lunedì a venerdì dalle ore 14.00 alle ore 17.00 si potranno effettuare gli esami radiologici (RX), le visite oculistiche e la TAC.

Da lunedì a giovedì dalle ore 14.00 alle ore 17.00 sarà possibile fruire invece della visita Odontoiatrica, ORL – Foniatria ed Ecografia, mentre martedì e giovedì dalle ore 14.00 alle ore 17.00 gli ambulatori di Chirurgia e Ginecologia.

Sempre nella Domus Mariae, ma con ingresso dalla via San Nicolò, previo appuntamento, sempre dalle ore 14.00 alle ore 17.00 il martedì e il venerdì l’ambulatorio di Elettroencefalogramma (EEG); il giovedì l’ambulatorio di Neuropsichiatria Infantile; mentre martedì l’ambulatorio di Elettromiografia (EMG) e la Neurologia.

Prestazioni ambulatoriali alla Cittadella Dell’Oasi (accesso e uscita da entrata principale Ex Hotel Floreal) previo appuntamento: lunedì dalle ore 15.00 alle ore 19.00 ambulatorio di Fisiatria, Dermatologia, Risonanza Magnetica e Cardiologia (che posticipa l’apertura dalle 15.30), Mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 19.00 ambulatori di Dermatologia, Risonanza Magnetica e Neurologia. Venerdì dalle ore 15.00 alle ore 19.00 ambulatori di Risonanza Magnetica e Geriatria.

Sempre nella giornata di venerdì dalle ore 16.30 alle 18.00 sarà aperto anche l’ambulatorio di Dermatologia.

L’emergenza Coronavirus ha imposto e continua ad imporre l’osservanza di precise regole di prevenzione e pertanto, l’Istituto raccomanda a tutti gli utenti di attenervisi scrupolosamente: distanziamento sociale di almeno 1 metro, uso della mascherina, igiene delle mani, rispettare i percorsi e le indicazioni degli operatori sanitari.