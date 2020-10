Consultazione elettorale del 4 ottobre: le istruzioni di voto per chi è sottoposto a quarantena

La Prefettura comunica che che con circolare del 29 settembre u.s., a firma congiunta degli Assessori alla Salute ed alle Autonomie Locali ed alla Funzione Pubblica della Regione Siciliana, sono state impartite disposizioni per la raccolta del voto domiciliare degli elettori affetti da Covid-19 o in isolamento obbligatorio o fiduciario.

Tali elettori, che saranno ammessi ad esprimere il proprio voto presso il Comune di residenza, devono far pervenire al Sindaco del Comune nelle cui liste sono iscritti, entro il terzo giorno antecedente la votazione, con modalità, anche telematiche, individuate dall’ente medesimo: