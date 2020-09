Piazza Armerina – Riapre il cinema Garibaldi. “After 2” in programmazione dal 3 settembre

Dopo il lock down che ha tenuto chiusi teatri e cinema in Italia e la stagione estiva che notoriamente non favorisce la loro apertura si tenta di ritornare alla normalità. Anche a Piazza Armerina Francesco Urzì, gestore del cine-teatro Garibaldi con il quale collaboriamo da anni, riaprirà le porte del cinema. «Con non poche difficoltà afferma Urzì – stiamo cercando di far ripartire la programmazione cinematografica al Cine Teatro Comunale Garibaldi di Piazza Armerina. Ovviamente verranno rispettate tutte le norme anticovid”. Si riparte domani con il film AFTER 2 con due spettacoli alle ore 18.00 e alle ore 21.00