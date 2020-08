Troina, Convocato per giovedì 27 agosto, alle ore 18.30, nell’aula consiliare del palazzo municipale il consiglio comunale

Convocata per giovedì 27 agosto prossimo, alle ore 18.30, nell’aula consiliare del palazzo municipale, la prossima seduta del consiglio comunale. Cinque i punti di trattazione fissati all’ordine del giorno dal presidente Gaetano Monastra: intitolazione del tratto viario tra la villa Coutances e la Casa Bivio ed il tratto riqualificato di contrada Parapià al fondatore dell’Oasi Maria Santissima, padre Luigi Ferlauto; approvazione del DUP e del bilancio di previsione finanziario 2020/2022; designazione dei componenti del comitato di indirizzo e vigilanza strategica della società in house “Troina Ambiente srl”; modifiche al regolamento sul servizio di assistenza domiciliare; approvazione regolamento per la disciplina di installazione e gestione di dehors.