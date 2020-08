Fratelli d’Italia, Laura D’Ipolito nominata responsabile provinciale del dipartimento Pari Opportunità, Vita, Famiglia e Valori Tradizionali

Ieri dal resp. Provinciale portavoce di Enna dr.Carmelo Barbera di Fratelli d’Italia, mi è stata conferita la nomina di responsabile provinciale di Enna del dipartimento “pari opportunità vita, famiglia valori tradizionali. Per questo ringrazio L’on. Giorgia Meloni, l’on. Elvira Amata, la resp. Nazionale del dipartimento sen. Isabella Rauti, il resp. Regionale del dipartimento dott. Emanuele Mirabella, il resp. Provinciale portavoce di Enna dott. Carmelo Barbera, il resp. Regionale FdI dott. Salvo Pogliese. “il mio impegno sarà rivolto a rimuovere ogni sorta di discriminazione nei confronti della donna, nel mondo del lavoro, in famiglia e nella società. Insieme al resto del Dipartimento di concerto e i responsabili Nazionali e regionali si lavorerà fianco a fianco nella medesima direzione, per tutelare i principi già sanciti nella Costituzione di salvaguardia , difesa e tutela della donna, che è mamma, moglie, compagna e risorsa inestimabile della società. L’obiettivo sarà quello di trasformare ogni avversità in una opportunità”. A dichiararlo la piazzese Laura D’Ippolito.