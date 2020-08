Piazza Armerina – Quasi tutto pronto per Palio dei Normanni. Possibile prenotare i biglietti per assistere agli spettacoli.

Oggi pomeriggio si è svolto un incontro in comune nel quale l’assessore, Ettore Messina, e il coordinatore del Palio, Dino Vullo, hanno dato alcune informazioni sullo svolgimento del Palio dei Normanni che rispetto agli anni precedenti, dovendo adeguarsi alle norme anti-covid19, si trasformerà, rispetto allo scorso anno, in una rievocazione storica che utilizzerà molti filmati oltre il contributo di diversi attori professionisti che dal vivo daranno vita ad un vero proprio spettacolo teatrale curato, come lo scorso anno, dalla regista Gisella Calì.

Il biglietto per assistere allo spettacolo sul Palio dei Normanni o alla Quintana del Saraceno avrà un costo di circa 16 euro. In piazza Cattedrale potranno accedere, in due turni, circa 800 spettatori. Il primo spettacolo è previsto per le 19.30 il secondo alle 21.30. Al campo sportivo l’ingresso verrà limitato a 400 persone. I biglietti verranno venduti online. Gli eventi verranno trasmessi in diretta streaming su Facebook. Per evitare inutili assembramenti ricordiamo che quest’anno non ci sarà alcun corteo. La manifestazione si chiuderà il 13 agosto, al termine dello spettacolo, e il 14, alla conclusione della Quintana del Saraceno.

Nel frattempo oggi pomeriggio al campo sportivo verrà dato il via alle selezioni e alle prove dei cavalieri che si affronteranno nella Quintana. Sarà consentito l’ingresso a 133 sostenitori dei quartieri che dovranno prenotarsi inviando una email al comune di Piazza Armerina. Forti le limitazioni all’ingresso sul terreno di gioco anche per gli addetti ai lavori.