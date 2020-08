Agira: Forza Italia “Progetto aperto e inclusivo contro l’ amministrazione Greco”

Comunicato Stampa Forza Italia.

“Con coraggio e responsabilità Forza Italia si schiererà apertamente a sostegno della lista politica contro l’ amministrazione Greco, ringrazio tutti coloro che stanno manifestando la disponibilità a candidarsi e a promuovere un progetto alternativo, la lista sarà espressione di diverse componenti politiche che insieme credono in un progetto condiviso e aperto a tutti diversamente da chi ha già blindato con i soliti noti posizioni e cariche amministrative, la nostra campagna elettorale sarà incentrata su alcuni temi importanti per lo sviluppo locale e faremo conoscere senza reticenze alcuni aspetti del modus operandi dell’ attuale amministrazione, a sostenere la nostra squadra ad Agira sarà presente l’ Assessore Regionale all’ Agricoltura Edy Bandiera e l’ Assessore alle Autonomie Locali Bernadette Grasso, ma anche deputati nazionali e regionali, un modo per evidenziare come occorre stabilire per un’ amministrazione futura un contatto diretto con i rappresentanti delle Istituzioni contro l’ isolamento politico e partitico.” Lo rende noto il commissario provinciale di Forza Italia Salvo Campione