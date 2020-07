Nicosia – Novanta persone in quarantena, avevano partecipato ad un matrimonio

Una novantina di persone che hanno partecipato a una festa di matrimonio a Nicosia sono sottoposte a quarantena dopo la notizia che uno degli invitati che vive e lavora in Germania è risultato positivo al Covid-19 ed è stato ricoverato in ospedale al suo rientro dall’Italia. Una delle partecipanti, già risultata positiva, è stata trasferita a Catania dove è ricoverata, al momento non presenterebbe sintomi.