A Troina il premio di comune virtuoso siciliano per la raccolta differenziata

Consegnato venerdì al Comune di Troina, nell’ambito della cerimonia svoltasi nella sala convegni del centro fieristico “Le Ciminiere”di Catania, il premio di Comune virtuoso per aver superato, nel 2019, la quota del 65% nella raccolta differenziata.

L’iniziativa, organizzata dall’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, che riconosce la buona amministrazione nella gestione dei rifiuti urbani e nella raccolta differenziata, ha visto la premiazione di 133 comuni che hanno superato la soglia del 65% di differenziata nel 2019 e di altri 110 che, invece, si sono attestati tra il 50% ed il 65%.

A ritirare a nome del sindaco Fabio Venezia l’attestato, cui seguirà un premio in denaro, l’assessore all’ambiente Giuseppe Schillaci, insieme ai vertici della società in house “Troina Ambiente srl”, che dal 2018 gestisce il servizio di igiene urbana del Comune di Troina.

“Siamo molto soddisfatti di questo riconoscimento – dichiara l’assessore Schillaci – , che ci riempie di profondo orgoglio. Nel 2018 non siamo riusciti a superare la quota, perché la raccolta era stata avviata a metà anno, mentre nel 2019 abbiamo centrato l’obiettivo e già quest’anno sfioriamo l’80%. Da due anni lavoriamo per migliorare il servizio di raccolta e spazzamento ed il premio che ci sarà assegnato sarà impiegato per efficien