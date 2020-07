Forza Italia: solidarietà al sindaco di Barrafranca Fabio Accardi indagato nell’ambito dell’operazione ULTRA

In relazione alle indagini sul sindaco di Barrafranca indagato per tentativo di corruzione con l’aggravante mafiosa riceviamo da Forza Italia il seguente comunicato stampa.

“Nell’ esprimere piena solidarietà al sindaco di Barrafranca Fabio Accardi per la vicenda giudiziaria che lo coinvolge, sicuro che saprà in tempi brevi chiarire la totale estraneità ai fatti contestati, nel manifestare piena fiducia nell’ operato della Magistratura, sono sicuro del costante e disinteressato impegno politico-amministrativo profuso dal sindaco Accardi per la comunità di Barrafranca, se alcuni fatti fossero confermati mi sento altresì vicino anche all’ ex sindaco Totò Marchi, manifestandogli la massima solidarietà e la rinnovata fiducia, occorre fermamente e pubblicamente condannare azioni ed eventi criminosi così come riportati dalla cronaca, tutti dobbiamo promuovere una cultura diffusa della legalità e del sano impegno politico al servizio delle istituzioni”.

Il commissario provinciale di Forza Italia Salvo Campione