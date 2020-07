Valguarnera, Diventerà Bellissima: soddisfazione per l’approvazione del nuovo statuto dell’Ente Parco Floristella

Comunicato stampa del Coordinamento Comunale di “Diventerà Bellissima” di Valguarnera.

Con grande soddisfazione apprendiamo la notizia dell’approvazione, da parte della Giunta Regionale, del nuovo Statuto dell’“Ente Parco Minerario Floristella-Grottacalda”. Un passo importante che mette fine a 20 anni di commissariamento e pone le basi per il rilancio di uno dei più importanti esempi di archeologia industriale del Mezzogiorno.

La gestione precaria e carente, perpetrata da anni di scellerate scelte politiche clientelari e disfattiste, aveva fatto temere il peggio sulle sorti del Parco, causandone uno stato di abbandono, culminato nel recente atto vandalico al “Palazzo Pennisi”. L’ennesima pugnalata al cuore di un territorio sofferente, come è quello dell’ennese. Per questo abbiamo aspettato e sperato in un intervento risolutivo da parte della Regione che finalmente si è concretizzato.

Il nostro gruppo politico, che rappresenta la comunità di Valguarnera, legata inscindibilmente al Parco Floristella per motivi storici ed affettivi, ha da sempre avuto particolare attenzione a riguardo. Siamo convinti che, con una gestione oculata, l’Ente Parco possa essere in grado di offrire nuova linfa allo sviluppo economico del territorio, sfruttando idee turistiche green e riscoprendo antichi e nuovi tesori che i nostri progenitori ci hanno lasciato.

In quest’ultimo anno abbiamo lavorato, con continue interlocuzioni insieme agli organi dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali, preferendo non fare proclami che avessero scopo meramente propagandistico (a differenza di qualcuno…), ma con l’unico obiettivo di dare risposte certe e concrete ai cittadini. Gli sforzi profusi hanno avuto l’effetto sperato, certificando che per fare una buona politica non basta scoprire i problemi 6 mesi prima dalle elezioni amministrative, sventolando vessilli da falso proselitismo, ma servono sacrificio, progettazione e idee chiare. Per questo ci teniamo a ringraziare la nostra coordinatrice provinciale di “Diventerà Bellissima” Lorena Pignato, sempre presente e disponibile.

Ringraziamo, infine, il Presidente Musumeci e l’Assessore Alberto Samonà per avere dimostrato un reale e sincero interesse nello sbloccare e concludere una diatriba che sembrava infinita.

Il Coordinamento Comunale di “Diventerà Bellissima” di Valguarnera.