La denuncia di Sgarbi: “Comune di Troina tratto in inganno: falso il Tiziano fattogli acquistare. Indaghi la magistratura”

È palesemente falso il dipinto, spacciato per un Tiziano, che alcuni anni fa il Comune di Troina, in provincia di Enna, è stato indotto a comprare e per il quale sono stati spesi poco meno di 60 mila euro. Lo denuncia Vittorio Sgarbi, storico e critico d’arte, a margine di una polemica nata a Siracusa intorno al prestito del Caravaggio (il “Seppellimento di Santa Lucia”) al Marta di Rovereto. Nel 2016 si era tenuta a Troina una mostra dedicata a Tiziano.