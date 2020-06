Piazza Armerina – Divieti di sosta temporanei per manutenzione del verde pubblico

Il Comandante della Polizia Locale tenuto conto che nei seguenti giorni dovrà essere effettuata la manutenzione del verde pubblico ha predisposto il divieto di sosta dalle ore 6.00 alle ore 18.00 nelle seguenti vie e con il seguente calendario.

– 29 giugno – via Filippo Guccio

– 30 giugno – via Remigio Roccella;

– 1 luglio – via Torquato Tasso;

– 2 e 3 luglio – via Gen. Muscarà.