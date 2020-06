Piazza Armerina. Finanziamenti per l’adeguamento antisismico della scuola Falcone Borsellino e della Cascino.

Due finanziamenti pari a 57.860,56€ e 53.528,48€ sono stati concessi dal Ministero dell’Infrastruttura e Trasporti per la scuola elementare “Falcone e Borsellino” e la scuola media “Cascino”. Il finanziamenti potranno essere utilizzati per per l’adeguamento antisismico.