Atto vandalico a Palazzo Pennisi: domenica 14 giugno un’iniziativa per sensibilizzare l’opinione pubblica.

L’iniziativa che rilanciamo attraverso le nostre pagine è quella dell’associazione “Sentinelle ambientali” che ha oggi come obiettivo quello di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle sorti di Palazzo Pennisi di Floristella, danneggiato da un incendio applicato ad alcuni oggetti che sono un’importante testimonianza della storia delle nostre comunità. Facciamo i migliori auguri all’associazione per la riuscita dell’iniziativa.

Questo il comunicato delle “Sentinelle ambientali”

Come molti di voi sapranno, giorno 7 giugno 2020 è accaduto un fatto spiacevole che ha lasciato sgomenta la nostra comunità.

All’interno di Palazzo Pennisi è stato appiccato un incendio che ha danneggiato non poche cose tra cui il materiale importante che si trovava nel palazzo.

È da questo sgomento che nasce l’idea di condannare un atto vandalico che ha colpito il cuore della nostra comunità. Floristella costituisce un pezzo di storia familiare di molti di noi, è parte della nostra identità e come tale vorremmo che i riflettori non si spegnessero su questa triste vicenda !

È per questo che vi invitiamo domenica 14 giugno dalle ore 10:00 alle ore 11:00 a fare un gesto simbolico. Formiamo tutti insieme attorno a palazzo Pennisi una GRANDE CATENA UMANA ( rispettando le regole del distanziamento imposto dalla normativa sul covid, muniti di mascherine) . Stringiamoci in questo grande ABBRACCIO (simbolico) nei confronti di questo posto che significa tanto per molti di noi.

Detto ciò invitiamo i cittadini dei quattro Comuni costituenti l’Ente Parco Floristella, le rispettive Amministrazioni e, infine, tutte le associazioni presenti sul territorio a partecipare a questa piccola manifestazione in solidarietà del Parco e dei suoi lavoratori!

Vi aspettiamo numerosi