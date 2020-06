Agira, Manno: “Appello all’amministrazione a sospendere la scadenza dei tributi”

“Occorre agevolare subito i cittadini e le categorie produttive locali sul versante tributario per lenire gli effetti del coronavirus in modo concreto, come hanno fatto altri enti locali”. E’ l’ appello che lancia all’ amministrazione comunale l’ ex presidente del consiglio comunale il dott Luigi Manno.

L’ amministrazione comunale di Enna, per rispondere alle esigenze dei cittadini derivanti dall’ emergenza coronavirus, ha deciso di sospendere le scadenze, senza nessun interesse o sanzione, per Imu, Tosap, imposta comunale sulla pubblicità e Tari, nonché il dimezzamento della Tosap per tutte le categorie e non solo bar e ristoranti.

Per effetto del provvedimento quindi, viene differito al 30 settembre il pagamento dell’ acconto Imu in scadenza il 16 giugno; al 31 ottobre il pagamento della terza rata Tosap in scadenza il 31 luglio 2020 e conseguentemente al 31 dicembre 2020 la quarta rata in scadenza il 31 ottobre.

Differita al 30 settembre la terza rata dell’imposta comunale sulla pubblicità in scadenza il 30 giugno e al 31 dicembre la quarta rata in scadenza il 31 ottobre; posticipata al 25 ottobre la prima rata Tari che scadeva il 16 giugno e al 25 aprile 2021 la seconda rata prevista per il 15 dicembre 2020. Un concreto modo per venire incontro ad alcune categorie.

“Ad Agira ancora purtroppo nulla di concreto sul versante dei tributi, auspico che l’ attuale amministrazione avendo cura dello stato di particolare sofferenza economica del territorio adotti in tempi brevi ogni atto che significativamente possa realizzare un più sereno e pacato futuro ai cittadini sotto il versante dei tributi sospendendo la scadenza dei tributi”.

Lo rende noto l’ ex presidente del consiglio comunale Luigi Manno