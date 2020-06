Professionista di Piazza Armerina accusato di peculato. Gli sequestrano appartamento e un locale commerciale.

Agenti della Polizia di Stato della Sezione di P.G. della Procura della Repubblica di Enna hanno eseguito un decreto di sequestro emesso dal G.I.P. di Enna, dr. Vittorio La Placa, su richiesta del Sostituto Procuratore della Repubblica dr.ssa Stefania Leonte.

Il provvedimento è stato adottato a seguito di un’attività di indagine eseguita dagli investigatori della Sezione di P.G. che ha riguardato una serie di azioni di peculato che sarebbero state messe in atto da un professionista di Piazza Armerina, al quale il Tribunale di Enna, nell’ambito di una procedura esecutiva immobiliare, aveva affidato l’incarico di vendere un immobile.

L’attività ha permesso di accertare e documentare come il professionista, , affermano dalla Procura, attraverso diverse decine di prelevamenti, avrebbe riscosso illecitamente quasi l’intera somma versata dal vincitore dell’asta immobiliare su un conto corrente bancario acceso ed intestato alla procedura esecutiva, e sottratto indebitamente una somma totale di circa 68mila euro

All’esito degli accertamenti, gli inquirenti della Polizia di Stato hanno deferito all’Autorità Giudiziaria il professionista per diversi episodi illeciti di peculato in quanto, per l’incarico ricevuto, rivestiva la qualifica di Pubblico Ufficiale. Tenuto conto delle indagini svolte la Procura della Repubblica ha chiesto al Giudice per le Indagini Preliminari un provvedimento di sequestro per un importo equivalente a quanto sarebbe stato sottratto.

Il sequestro di beni per questa tipologia di reati è stato introdotto dalla L. n. 300/2000 e ha permesso alla Polizia Giudiziaria, non avendo rinvenuto alcuna traccia del denaro sottratto né di altra liquidità, di individuare alcuni beni immobili nella disponibilità dell’indagato che, sulla base del loro valore catastale, rivalutato secondo legge, si approssimavano congruamente all’importo stabilito dal Giudice nel suo provvedimento. La polizia ha sequestrato al professionista un appartamento e di un locale commerciale.