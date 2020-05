Valguarnera – il sindaco Francesca Draià: parte la Fase2, gli operatori possono collaborare al piano d’azione

A Valguarnera, in relazione alle norme per l’applicazione della fase 2, l’amministrazione ha avviato un confronto con gli operatori economici e nei prossimi giorni continuerà con le associazioni e tutti i portatori di interesse, “perchè – spiega il sindaco Francesca Draià – questa Fase 2 non può prescindere dal coinvolgimento attivo della base economica e dobbiamo essere pronti ad affrontare il momento con le dovute attenzioni. Abbiamo chiesto a tutti gli operatori di presentare proposte che, come amministrazione, valuteremo al fine di poter varare un piano d’azione da condividere con tutti. Chiunque senta di poter dare un contributo in questo senso, avendone capacità e anche competenze, può inviarci una mail all’indirizzo sindaco@comune.valguarnera.en.it o chiamare il numero di telefono 3929160363. L’amministrazione – conclude Francesca Draià – è come sempre dalla parte dei cittadini e delle imprese anche per questo nei giorni scorsi ha fornito tutte le attività del materiale necessario per la sanificazione quotidiana

