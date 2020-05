Catenanuova: automobilista fermato dalla Polizia Stradale in evidente stato di ebbrezza alcolica.

Nota Stampa

Agenti del Distaccamento della Polizia Stradale di Catenanuova, lungo vie del centro urbano di Agira, hanno proceduto al controllo di M.A., di anni 34, residente a Nissoria, il quale circolava alla guida della sua autovettura in evidente stato di ebbrezza alcolica. Lo stesso, infatti, alla verifica rispondeva agli operatori in maniera alquanto disarticolata rappresentando che stava effettuando un viaggio d’affari. L’accertamento, attraverso l’apposita strumentazione di misurazione in dotazione, permetteva di rilevare un tasso alcolemico superiore al limite massimo consentito. Per tale motivo gli veniva contestata la “guida sotto l’influenza dell’alcool” e ritirata la patente di guida.