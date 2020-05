Piazza Armerina – Mercato settimanale: il fermo obbligato è un’occasione per ristrutturare l’appuntamento settimanale con gli ambulanti

E’ possibile che nei prossimi giorni si possa garantire ad alcuni commercianti ambulanti locali di montare le proprie bancarelle per dare vita ad un mercato settimanale ridotto. Il fermo al mercato del giovedì potrebbe però essere anche l’occasione per valutare una riduzione delle licenze, diminuendo così il numero totale delle bancarelle , e favorendo una diversa localizzazione dello spazio settimanale dedicato al commercio ambulante. Andrebbe rivisto il numero delle licenze oltre che per motivi di sicurezza anche per garantire ai commercianti locali maggiori possibilità di guadagno, valutando il fatto che una migliore razionalizzazione dei settori merceologici eviterebbe inutili duplicati di bancarelle che vendono gli stessi prodotti.

Sulla localizzazione del mercato ancora una volta torniamo a chiedere che venga trovata una sede diversa dalla centrale piazza Falcone Borsellino, tenendo conto che in primo luogo una città turistica non può permettersi un mercato di quelle dimensioni al centro della città e, in secondo luogo, che la zona più popolata di Piazza Armerina, quella sud, è lontana dal centro.

Nicola Lo Iacono