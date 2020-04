Piazza Armerina, coronavirus: negativi oltre 60 tamponi analizzati dai laboratori

La notizia della negatività di oltre 60 campioni inviati dall’ASP di Enna ai laboratori analisi, riguardanti cittadini di Piazza Armerina, dimostra che l’epidemia è in fase calante e che le misure adottata per limitare i contatti hanno funzionato. La notizia è stata comunicata ieri sera dal sindaco Nino Cammarata che afferma: “questa notizia ci fa tirare un sospiro di sollievo ma soprattutto lo fa tirare a quelle decine di persone che erano in attesa e che oggi potranno ritornare al proprio posto di lavoro”.

Il sindaco ha anche annunciato la formazione di un tavolo di lavoro di cui faranno parte le associazioni di categoria e il cui scopo sarà quello di supportare la categoria dei lavoratori autonomi nel difficile momento della ripartenza. Non è comunque ancora giunto il momento di abbassare la guardia, anzi in questi ultimi giorni di stretto controllo è ancora più indispensabile rispettare le regole che abbiamo fin qui seguito per evitare la diffusione del virus, così da marcare nettamente il passaggio dalla fase 1 alla fase 2.