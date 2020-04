Il Rotary Club di Caltanissetta dona 500 mascherine alla CRI di Enna

Vogliamo ringraziare il Rotary Club Distretto 2110 nella persona del governatore Valerio Cimino per aver donato 500 mascherine chirurgiche al nostro Comitato CRI di Enna. Il tempo della gentilezza continua a dare i suoi frutti. Da una parte i Volontari che, tutti i giorni si adoperano per portare farmaci e viveri a domicilio alle persone non più giovani, immunodepresse o in quarantena e, dall’altra, tanta gente che apprezza il lavoro gratuito della Croce Rossa. Il Presidente Antonino Insinga conclude ricordando che è sempre attivo il numero verde nazionale 800065510 e quello della nostra sede di Enna per qualsiasi richiesta.

CRI ENNA