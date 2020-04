Mascherine salate… acquistate dal comune di Piazza Armerina?

Abbiamo avuto modo di leggere la determina del responsabile del quarto settore del comune di Piazza Armerina con il quale si dispone l’acquisto di 1400 mascherine del tipo tipo FFp2 (KN95). Non è stato difficile fare due conti e ci sembra che il prezzo pagato per ogni mascherina, circa 6,40 centesimi, sia eccessivo rispetto a quello che offre il mercato. Lo stesso tipo è infatti venduto su internet (vedi qui) a molto meno. Tra le varie offerte quella più bassa è di 2 euro e 57 centesimi la più alta di 3,05 euro. A meno che non vi siano particolari ragioni non ci rendiamo conto perché l’acquisto non sia avvenuto prendendo in considerazione i prezzi medi di mercato e dei tempi di consegna (5 giorni) . Considerando il prezzo più alto il comune avrebbe speso 4.270 euro e ne avrebbe risparmiati 4.700. Attendiamo chiarimenti dall’amministrazione visto che il comune proprio in questo momento ha bisogno di risparmiare risorse.

Ti piace? Condividi la notizia